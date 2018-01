Inserita in Politica il 27/01/2018 da Direttore Favignana, al Centro Sociale "I Fenomeni", il progetto dei lavori di messa in sicurezza del porto dell’isola E’ stato presentato questa mattina a Favignana, al Centro Sociale "I Fenomeni", il progetto dei lavori di messa in sicurezza del porto dell’isola. Al tavolo dei relatori, il sindaco, Giuseppe Pagoto, l´assessore ai Lavori Pubblici, Lorenzo Ceraulo, l´ingegnere Giuseppe Pirrello, Responsabile del Genio Civile Regionale, e l´architetto Salvo Guastella, responsabile del Settore IV - Assetto ed Utilizzo del territorio, che ne hanno illustrato l’iter procedimentale tecnico e amministrativo. Durante l’incontro hanno preso la parola anche gli ingegneri Pietro Vella, progettista dei lavori, e Rocco Ricevuto, che ha fatto parte del gruppo di progettazione e ne è referente per l’impatto ambientale.



L´occasione è stata voluta dall’Amministrazione Comunale per fare il punto sul finanziamento dell´opera, a seguito dell’incontro avuto dal sindaco martedì mattina con l’Assessore regionale alle infrastrutture, On.le Marco Falcone, il quale ha comunicato che la somma di € 16.300.000 necessaria per la realizzazione del progetto del primo stralcio viene inserita nella programmazione 2014/2020 e, quindi, l’opera risulta finanziata. Nei prossimi giorni verrà stabilità la data di un incontro che si terrà a Marettimo per aggiornare la popolazione sull´avanzato iter tecnico amministrativo sul progetto del Porto della più lontana delle Isole Egadi, per il quale, sempre l´Assessore regionale Falcone, ha comunicato il relativo finanziamento di 19 milioni di euro.



“Abbiamo sempre lavorato per questo risultato con la condivisione e la programmazione del Consiglio Comunale – ha detto il sindaco Pagoto – e non ci importa attribuirci meriti particolari o ricevere un plauso pubblico, anche perché diverse Amministrazioni hanno dato il loro contributo; abbiamo voluto oggi solo illustrare il progetto e il suo iter alla comunità perché era giusto. Quest’obiettivo che riteniamo importantissimo e storico e´ stato raggiunto anche grazie alla presenza e al ruolo dell’Area Marina Protetta Isole Egadi. La gara d’appalto sarà esperita quando sarà validato il progetto esecutivo, probabilmente entro tre/quattro mesi”.



La Commissione regionale dei lavori pubblici, il 7 novembre 2017 ha deliberato, dopo un iter lungo e travagliato, l’approvazione del progetto di messa in sicurezza del porto, per l’importo di € 42.123.933,61 e del progetto di primo stralcio dell’importo di € 16.300.000,00.



Il Comune di Favignana aveva dato inizio alla procedura di messa in sicurezza del Porto nell’aprile del 2004.



Il progetto definitivo riguarda la facile accessibilità del porto in condizioni meteomarine avverse e la riduzione dell’agitazione ondosa che al giorno d’oggi interessa la quasi totalità dello specchio acqueo protetto. A tale scopo viene prevista la realizzazione di una nuova opera di difesa radicata ad Est rispetto a quella attuale, che consente, inoltre, una diversa collocazione delle banchine per traghetti ed aliscafi.



Le opere del progetto consistono nella realizzazione di un molo frangiflutti del tipo a gettata (scogli naturali) nel tratto iniziale, e del tipo a cassoni in cemento armato per la restante parte. Si prevede la realizzazione sul fondale marino di uno scanno di imbasamento realizzato con pietrame scapolo protetto sul lato mare e sul lato terra da una scogliera in massi naturali.



“E’ stato un percorso accidentato – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Ceraulo - perché per portare un progetto dalla redazione all’approvazione in fase regionale i passaggi sono tanti e non semplici”.



Soddisfatto anche l’ingegnere Pirrello che aggiunge: “Abbiamo fatto approvare il progetto generale e uno stralcio di progetto definitivo che ha la copertura finanziaria. A breve anche in collaborazione con il Genio Civile Opere Marittime, saremo in grado di portarlo in gara e dare questa struttura importantissima al Comune di Favignana”.