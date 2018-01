Inserita in Un caffè con... il 27/01/2018 da Direttore Teatro Abusivo Marsala: dopo le messa in scena di “Oh My Love” e del “La tombola di William Shakespeare”, Tante le novità a casa Teatro Abusivo Marsala: dopo le messa in scena di “Oh My Love” e del “La tombola di William Shakespeare”, si rinnova anche la tradizione dello spettacolo di febbraio dedicato ai bambini.



A breve, infatti, i ragazzi del gruppo del laboratorio teatrale diretto da Massimo Pastore (dai 15 anni in su), riproporranno un testo già messo in scena qualche anno fa, ma in una versione completamente rinnovata: I vestiti nuovi dell’imperatore di Gianni Rodari. Lo spettacolo si terrà domenica 4 febbraio al Teatro Impero di Marsala alle ore 18.00 e l’ingresso sarà libero e gratuito.



Tra le altre novità, vi è inoltre un nuovo corso che prenderà il via domenica 28 gennaio dalle ore 11.00 alle 13.00, sempre nella sede del T.A.M. (via F.Turati 9), dedicato ai piccolissimi (3-5 anni) e ai lori genitori: il laboratorio teatrale per famiglie. L’obiettivo del corso, che avrà cadenza mensile, è, infatti quello di iniziare i bambini al mondo del Teatro attraverso la guida e il gioco con i genitori, così che anche i più piccini possano approcciare a questa pratica in maniera serena e divertente sperimentando una particolare modalità relazionale con i proprio genitori. Per info e costi contattare il 348/3727782 o visitare la pagina Facebook Teatro Abusivo Marsala.



Infine, un´altra bella notizia: quattro bambini del Piccolo Teatro Abusivo Marsala coordinato da Alessandra De Vita (rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni) - a seguito di un provino svoltosi qualche giorno fa - faranno parte del cast della web serie “Il venditore di Ispirazioni” prodotto dalla Melqart production di Trapani, con la regia di Francesco Murana. La web serie è realizzata nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, promosso e cofinanziato dall’Assessorato alla Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e verrà girata nei territori della Provincia di Trapani. Ai bambini del piccolo TAM sono stati assegnati un ruolo di protagonista, due personaggi secondari e un minore da definire. A loro e a tutta la produzione vanno i complimenti del TAM e gli auguri di buon lavoro.