Inserita in Economia il 26/01/2018 da Direttore Marsala, Via Roma. Si snellisce la circolazione veicolare Migliorare la circolazione veicolare sulla centralissima via Roma. L



´intendimento dell´Amministrazione comunale di Marsala ha trovato, ora, applicazione con la nuova ordinanza della Polizia Municipale. Come si legge nel provvedimento, a partire da lunedì prossimo – 29 gennaio – non si potrà sostare in due tratti della suddetta via Roma:



-sul lato sinistro, dall´ingresso da via F. Crispi fino al civico n.116;

-sul lato destro, dallo stesso numero civico fino all´incrocio con via M. Nuccio. Ne consegue che la sosta in via Roma – da lunedì - sarà consentita ambo i lati solo nelle “strisce blu”.



“Maggiore sicurezza, meno inquinamento e migliore flusso veicolare su questa importante sede viaria dove - sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo – saranno più agevoli le manovre del bus navetta gratuito che percorre l´intera arteria”.



Il tragitto del mezzo comunale – che collega anche i parcheggi comunali di piazza Stadio e Stazione Ferroviaria, entrambi gratuiti – da questa settimana, infatti, consente di raggiungere il centro storico anche dalla via Roma, dove il bus effettuerà due fermate: all´inizio di via Roma e prima della svolta in via M. Nuccio. La nuova ordinanza dirigenziale segue di qualche giorno quella che, dalla scorsa settimana – sempre sulla via Roma – ha istituito il divieto di fermata in entrambi i lati nel tratto di strada compreso tra via M. Nuccio e via Itria. Resta, infine, confermata la chiusura della via Roma nelle giornate di sabato e domenica, nonché il quelle festive e prefestive, dalle ore 16 alle ore 21.