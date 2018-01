Inserita in Politica il 26/01/2018 da Direttore Trapani, sanità e servizi: proseguono gli incontri del candidato sindaco Peppe Bologna Sanità e servizi socio-assistenziali sono stati i temi al centro di due incontri che ha tenuto ieri il candidato sindaco di Trapani, Peppe Bologna. Il primo, nella sede dell´Asp, con il direttore generale, Giovanni Bavetta, con cui si è soffermato a parlare della realizzazione del nuovo ospedale di Trapani e dei parametri introdotti dal decreto Balduzzi che prevedono una densità di popolazione di circa 1 milione di abitanti. "Per realizzare un polo d´eccellenza che offra un protocollo diagnostico –terapeutico con tutte le branche specialistiche- ha dichiarato Peppe Bologna- bisogna dire basta ai campanilismi, accelerare la burocrazia ed allargare il bacino d´utenza. Quest´ultimo aspetto – ha sottolineato- richiama, in maniera imprescindibile, il tema della grande città e la necessità di procedere alla fusione di quattro piccoli Comuni come Trapani, Paceco, Erice e Valderice".



Il secondo incontro, nella sede trapanese del Consorzio Solidalia, con il presidente della cooperativa, Maurizio Sturiano, assieme al referente di Saman, Gianni Di Malta; entrambe le associazioni fanno parte del distretto D50, che vede Trapani come Comune capofila. L´occasione è servita per un confronto sui servizi offerti: dall´assistenza domiciliare agli anziani al trasporto dei portatori di handicap, all´aiuto alla persona a 360 gradi. Tra i temi affrontati, anche quello relativo al cosiddetto "dopo di noi", la legge che introduce il sostegno e l´assistenza alle persone con disabilità grave dopo la morte dei parenti che li accudiscono. Peppe Bologna ha evidenziato la necessità di mettere a sistema alcuni progetti, attraverso la sinergia tra i vari attori sociali coinvolti, per dare risposte concrete ed efficaci ai soggetti più svantaggiati.