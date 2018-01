Inserita in Cultura il 26/01/2018 da Direttore “Calciopop. Dizionario sentimentale del pallone”. E’ il nuovo libro del giornalista palermitano Giovanni Tarantino Giovanni Tarantino, giornalista, è nato a Palermo nel 1983. Studioso degli anni ’80, indaga le dinamiche dei movimenti e delle sottoculture giovanili, cui ha dedicato varie pubblicazioni.



-Scrive per il “Giornale di Sicilia” e altre testate nazionali.



-Per il “Guerin Sportivo” ha curato i dossier sui cento stemmi più belli del calcio internazionale e sui cento sponsor più significativi delle squadre italiane.



-Per il Palindromo ha pubblicato Una storia in rosa e nero. La maglia del Palermo, i colori di una città (2014), con disegni di Paolo Massimiliano Paterna



Ha pubblicato il suo nuovo libro "Calciopop. Dizionario sentimentale del pallone".



Da Andy Capp a Corto Maltese, da Figurine a I guerrieri della notte, da Arancia meccanica alle maglie storiche, passando per canzoni più o meno note, le icone utilizzate dai tifosi – cariche di storie, tradizioni e simboli mutuati dall’immaginario pop – sono qui raccolte come voci di un dizionario.

Il calcio raccontato in queste pagine è un fenomeno di massa, popolare per vocazione, invasivo e trasversale, che genera un cortocircuito creativo con linguaggi diversi: cinema, fumetto, musica, letteratura, giornalismo.





Calciopop è dunque un “libro-viaggio” da vivere come liberi cittadini dell’unica confederazione possibile per chi s’imbarca a bordo: quella di Futbolandia.

Al Dizionario sentimentale segue un’appendice sulla storia e l’immaginario del movimento ultras in Italia.



Mendicanti di bellezza. «Sono passati gli anni e col tempo ho finito per assumere la mia identità: non sono altro che un mendicante di buon calcio. Vado per il mondo col cappello in mano, e negli stadi supplico: “Una bella giocata, per l’amor di Dio”. E quando il buon calcio si manifesta, rendo grazie per il miracolo e non mi importa un fico secco di quale sia il club o il paese che me lo offre» (Eduardo Galeano).