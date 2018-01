Inserita in Cultura il 26/01/2018 da Direttore Il direttore di Tgr Rai Vincenzo Morgante a Messina per la ricorrenza di S. Francesco di Sales patrono dei Giornalisti La ricorrenza di S. Francesco di Sales è stata un evento di grande spessore, promosso e organizzato dall’Unione Cattolica Stampa Italiana di Messina e dall´Ufficio Comunicazioni Sociali dell´Arcidiocesi, in collaborazione con l´Ordine dei Giornalisti di Sicilia, l´Assostampa di Messina, alla presenza di numerose autorità. Dopo la Santa Messa, che si è tenuta nella chiesa di Santa Caterina, presieduta da mons. Giò Tavilla, consulente ecclesiastico della sezione Ucsi di Messina, è seguito un seminario formativo al quale sono intervenuti la giornalista Elisabetta Raffa in rappresentanza dell’Assostampa, il consigliere nazionale Odg e vicepresidente emerito, Santino Franchina e il presidente Ucsi Sicilia, Domenico Interdonato che ha ricordato la storia dell´Ucsi a Messina e in Sicilia ed ha voluto rendere omaggio con un minuto di silenzio all’indimenticato giornalista Mario Francese e a quanti hanno sacrificato la propria vita in difesa della verità. Al termine della funzione liturgica la vicepresidente Laura Simoncini ha letto la preghiera del giornalista.



"La verità vi farà liberi. Fake News e giornalismo di pace", tema scelto da papa Francesco per la 52° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, è stato il titolo del seminario che, moderato da don Giuseppe Lonia, responsabile dell´Ufficio Comunicazioni Sociali dell´Arcidiocesi, è stato scandito dagli interventi dell’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla, del direttore del Tgr Rai Morgante e del presidente della Sezione Ucsi di Messina, prof. Angelo Sindoni. Presenti 120 giornalisti e le redazioni dei giornali d’istituto con i dirigenti scolastici. Per l’Ucsi erano presenti il presidente nazionale del collegio dei garanti Salvatore Catanese e il presidente emerito Crisostomo Lo Presti, il direttivo della sezione di Messina e numerosi soci, mentre per l’Odg di Sicilia era presente il consigliere Attilio Raimondi Mons. Giovanni Accolla arcivescovo e metropolita di Messina, si è soffermato durante il suo interessante intervento sulla "notizia", che deve essere tempestiva ma che deve fare un percorso di liberazione, per non adeguare la verità alle ideologie.



Il giornalista Vincenzo Morgante, direttore del Tgr Rai, ha ricordato S. Francesco di Sales, evidenziando lo stile sobrio, che il Santo dotto utilizzava nel comunicare, con un metodo semplice e di facile comprensione; oggi c´è una preoccupante deriva dei media, con una comunicazione rancorosa e un grande abuso del web, che lede i principi di professionalità.

Il prof. Angelo Sindoni, presidente della Sezione Ucsi di Messina, ha concluso gli interventi, mettendo in evidenza la dimensione enorme della rete nella comunicazione, che deve essere ispirata da una nuova etica e deontologia, richiamando il discorso di papa Francesco il 16 dicembre 2017 che parla delle notizie false come un “peccato gravissimo”; il giornalismo invece deve essere testimonianza della verità, costi quel che costi.



La giornata dedicata alla formazione, ha visto la partecipazione delle redazioni dei giornali scolastici, di alcuni Licei e Istituti superiori della città: Licei "Bisazza" e "Don Bosco" e gli Istituti superiori Jaci e Caio Duilio. Prima della conclusione gli studenti Salvatore Palomba del Bisazza, Davide Luna e Chiara D´Arrigo dell´Istituto Jaci hanno posto ai relatori delle interessanti domande aprendo un breve dibattito che ha concluso i lavori.