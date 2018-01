Inserita in Cultura il 26/01/2018 da Direttore Educazione e prevenzione sulla salute orale, “Sorrisi brillanti futuri smaglianti”: questo il progetto formativo svolto all’I.C. Lombardo Radice- Pappalardo In data 11 e 18 gennaio 2018 tutte le classi della scuola primaria dell’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”, dei plessi Radice e Verga, hanno partecipato al progetto formativo “Sorrisi brillanti futuri smaglianti” un programma di educazione e prevenzione sulla salute orale. Gli alunni hanno incontrato il dott. Sparacia, medico odontoiatra, e la dott.ssa Spanò, igienista dentale, che hanno fornito notizie utili ad indirizzare gli alunni verso comportamenti corretti per una buona igiene dentale: sapere com’è fatto il cavo orale, istruire sull’importanza di una corretta alimentazione, conoscere le principali patologie dei denti, come combatterle e come prendersi cura della propria bocca, educare ad effettuare visite regolari dal dentista.



I bambini hanno partecipato con entusiasmo e hanno mostrato grande interesse intervenendo con domande e raccontando le loro esperienze. Ad ogni alunno è stato rilasciato un attestato di partecipazione, una guida per la cura dell’igiene orale e, grazie alla collaborazione con azienda specializzate nel settore, un dentifricio omaggio.



L’istituto non nuovo ad iniziative di Educazione alla salute e nello specifico di Educazione alla salute del cavo orale, infatti ha partecipato per più anni consecutivi al progetto “Identikit” promosso dall’ASP Trapani, ringrazia il Dott. Sparacia per aver sensibilizzato i bambini sull’argomento con un approccio didattico coinvolgente ed interessante.