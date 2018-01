Inserita in Economia il 25/01/2018 da Direttore Trapani: Domani venerdì 26 Gennaio 2018 il Convegno dedicato a tutti gli Amministratori di Condominio UNAI (Unione Nazionale Amministratori di Immobili) Si terrà venerdì 26 Gennaio 2018 alle ore 15.00 presso Sala Laurentina di Trapani il Convegno dedicato a tutti gli Amministratori di Condominio UNAI (Unione Nazionale Amministratori di Immobili), organizzato dalla Segreteria Provinciale UNAI di Trapani.



L´evento rappresenta il 3° modulo di 4 del corso di aggiornamento annuale obbligatorio di 15 ore ai sensi del DM 140/14 per l´annualità 2017/2018.



Il tema: < >

Saranno presenti i seguenti relatori: il Presidente Regionale UNAI Geom. Antonello Pellitteri, l´Avv. Antonino Corso (Avvocato Cassazionista del Foro di Trapani), l´Arch. Ignazio Valenti (Tecnico in opere di risanamento e restauro conservativo degli edifici), il Cav. Rag. Vincenzo D´Angelo (Ragioniere e Perito Commerciale), il Geom. Alberto Bruno (Tecnico di igiene ambientale e sicurezza, R.S.P.P., Formatore dei Formatori, Coordinatore O.P.P. EFEI) ed il Presidente Provinciale UNAI Rag. Giuseppe Abate.



Moderatore, Coordinatore ed Organizzatore dell´evento Stefano Romano Segretario Provinciale UNAI.