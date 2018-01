Inserita in Politica il 25/01/2018 da Direttore Corleone, alla presenza del segretario provinciale del PD Miceli il territorio chiede la candidatura dell’On. Ribaudo A seguito della lettera appello firmata dai rappresentanti dei circoli Pd e dagli amministratori del territorio, il segretario provinciale del Pd Carmelo Miceli ha convocato un incontro a Corleone con gli amministratori e gli iscritti al PD di circa trenta comuni facenti parte del collegio uninominale di Monreale. La riunione si è tenuta ieri sera nella sede del circolo di Corleone. Il coro di voci è stato unanime, infatti, tutti i presenti hanno ribadito pieno sostegno alla candidatura del deputato Franco Ribaudo per continuare il lavoro prezioso svolto in questa prima legislatura. I presenti hanno ribadito al Segretario Miceli di farsi portavoce affinché si tenga conto delle sensibilità territoriali in occasione della composizione delle liste per la Camera ed il Senato.



“E’ importante - ha dichiarato Giuseppe Crapisi dell’assemblea regionale del PD – presentarci in questa difficile campagna elettorale proponendo agli elettori la candidatura di chi come l’On. Ribaudo in questi anni è stato presente, attento alle problematiche dei cittadini e vicino ai sindaci del nostro territorio. L’entroterra dove viviamo noi è una zona disagiata e molti comuni sono quasi isolati, per questo più degli altri abbiamo bisogno di rappresentanti istituzionali che non siano dei fantasmi ma che conoscano le problematiche, le potenzialità e che possano continuare il lavoro fatto. Per noi la politica è governo del territorio, è impegno per la risoluzione dei problemi e pensiamo che l’On. Ribaudo nei prossimi anni potrà impegnarsi come ha fatto fino ad oggi”.