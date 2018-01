Inserita in Economia il 25/01/2018 da Direttore Erice: A marzo apertura lavori su Strada Provinciale 34 Saranno avviati nel mese di marzo i lavori per la riapertura della Strada provinciale 34. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Carmela Daidone, capogruppo del Partito Democratico di Erice.



Il tratto, che collega Valderice a Napola, era stato chiuso il 23 giugno scorso, con ordinanza del Libero Consorzio Comunale di Trapani, per motivi di incolumità pubblica. “Dopo la diffida del sindaco Daniela Toscano e la raccolta, su mia iniziativa, di oltre cento firme – dice Daidone -, il Libero Consorzio Comunale ha finalmente proceduto all’espletamento della gara con l’aggiudicazione dei lavori ad una ditta di San Giuseppe Jato. Dopo le necessarie verifiche di legge, si potrà quindi avviare gli interventi.



L’interruzione – conclude il capogruppo del Partito Democratico - ha già provocato sin troppi disagi ai cittadini, speriamo quindi che i lavori possano essere completati in tempi celeri”.