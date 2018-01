Inserita in Un caffè con... il 25/01/2018 da Direttore Lega: solidarietà a magistratura onoraria. Cancelleremo riforma Orlando dannosa "La Lega esprime nuovamente solidarietà e vicinanza alla magistratura onoraria e ai giudici di pace in sciopero fino al 4 febbraio contro la dannosa riforma Orlando. La lega ha avversato sin da subito questa riforma che precarizza ulteriormente la magistratura di prossimità danneggiando drammaticamente l´attività di 5000 magistrati senza il cui operato la giustizia di questo Paese crollerebbe irreversibilmente. Ai giudici di pace e ai magistrati onorari la riforma Orlando nega diritti, tutele, garanzie e una retribuzione degna di un professionista del diritto indispensabile per il funzionamento del sistema giustizia. Di più, con una circolare del 18 gennaio, il ministero ha negato e ritirato ai magistrati onorari il tesserino di riconoscimento personale al porto d´armi senza licenza, prerogativa oggi riconosciuta solo ai togati.



Questo atto è la conferma che per il ministero i magistrati onorari sono magistrati di serie B che non meritano tutela e neppure il diritto di sicurezza e di difesa. Abrogheremo la Riforma Orlando e la riscriveremo nel pieno interesse della giustizia, del popolo e dei 5000 magistrati onorari servitori seri e leali di questo Paese. Questo è l´impegno contenuto nel programma sulla giustizia della Lega di Matteo Salvini".



Così Nicola Molteni e Erika Stefani parlamentari della Lega.