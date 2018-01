Inserita in Politica il 24/01/2018 da Direttore CONSIGLIO COMUNALE MARSALA: AVVIATA LA DISCUSSIONE SUL NUOVO REGOLAMENTO “SOLIDARIETA´ SOCIALE” Aggiornata alla nuova seduta del Consiglio comunale di Marsala – già fissata per il prossimo 30 gennaio – la discussione sul Regolamento “Interventi economici e di Solidarietà sociale”.

È quanto ha stabilito il presidente Enzo Sturiano a conclusione dei lavori consiliari, chiusi nella tarda serata di ieri. Iniziata nel pomeriggio, la seduta è stata avviata dalla lettura di una nota-stampa (che qui si allega) sottoscritta da una rappresentanza di Cooperative sociali che si occupano dell´accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A seguire le comunicazioni di alcuni consiglieri, a cominciare da Giusi Piccione che ha dichiarato di lasciare il gruppo Progettiamo Marsala. Successivamente, Luigia Ingrassia ha comunicato all´Aula le iniziative promosse dalla 2^ Commissione, da lei presieduta, per la “giornata della memoria”; Giovanni Sinacori ha richiesto un incontro con l´Assessore regionale all´agricoltura per problemi legati al settore (ed al bando relativo alla misura 4.1, con scarsa presenza della nostra provincia in graduatoria), nonché l´istituzione della Consulta sull´Agricoltura già deliberata.



Riguardo alla nota delle Cooperative, lo stesso Sinacori ha chiesto chiarimenti sulla linea politico-amministrativa tenuta dall´Amministrazione comunale. Sulla stessa lunghezza d´onda il presidente Sturiano che, subito dopo il suo intervento, ha dato la parola all´assessore Clara Ruggieri.



La stessa, nel manifestare la propria sorpresa per la nota delle Cooperative - successiva al loro incontro nell´Ufficio del dirigente Nicola Fiocca, dove sembrava fossero stati chiariti i termini della questione - ha affermato che la situazione lamentata non dipende dalla volontà del Comune: “Questa Amministrazione non ha mai posto o parlato di blocco affidi di minori nei centri marsalesi, ma soltanto preteso il rispetto della normativa. Comunque, chiederemo alla Prefettura i motivi di questa diminuzione di arrivi di minori, dovuti anche al recente Decreto Minniti". Al dibattito che ne è seguito, sono intevenuti i consiglieri Rosanna Genna, Letizia Arcara, Federica Meo, Arturo Galfano: quest´ultimo, ha chiesto ed ottenuto la sospensione della seduta per incontrare una delegazione delle Cooperative. Alla ripresa dei lavori, il presidente Sturiano ha comunicato all´Aula che l´Amministrazione comunale chiederà un incontro con la Prefettura per avere contezza della reale situazione relativa all´accoglienza a Marsala dei minori non accompagnati.



La seduta è poi continuata con la discussione sul nuovo Regolamento “Interventi economici e di Solidarietà sociale”, illustrato nelle linee generali da Letizia Arcara, presidente della competente Commissione. Sono seguiti gli interventi di Linda Licari, Genna, Sinacori e Meo, alle cui richieste di chiarimenti hanno risposto sia l´assessore Ruggieri che il dirigente Fiocca. Il dibattito, poi, si è incentrato sulla nuova normativa che ha introdotto il Reddito di Inclusione (REI) e che ha sostituito il SIA. Un punto molto importante dal punto di vista sociale, che l´Aula ha ritenuto meritevole di approfondimento. Pertanto, il presidente Sturiano – nel chiudere i lavori – ha rinviato la discussione sul Regolamento “servizi sociali” alla seduta già fissata per il prossimo 30 gennaio.