Inserita in Politica il 24/01/2018 da Direttore Fava (CentoPassi) "Agira storia emblematica dell´emergenza rifiuti in Sicilia. In nome dell´emergenza si è creato business che ha arricchito privati" "Quella di Agira è una storia emblematica del modo in cui spesso diritti, necessità e opportunità di una terra diventano marginali rispetto ad interessi, profitti ed utilità private. Da 20 anni in nome dell´emergenza il tema dei rifiuti è stato soltanto un grande business arricchito privati. Al Presidente Musumeci, che ci ha proposto di continuare a legiferare in nome dell´emergenza, noi vorremmo spiegare che non ci sono ragioni per cui la Sicilia non debba poter puntare ad avere nel ciclo dei rifiuti anche una forma virtuosa di politica che abbia cura per la salute del territorio e delle persone". Così il deputato regionale di CentoPassi Claudio Fava intervenendo al presidio organizzato dal comitato contro la discarica di Agira, in provincia di Enna, che si sta svolgendo davanti la sede dell´Assemblea regionale Siciliana nel giorno in cui l´Aula è chiamata ad esprimersi sulle mozioni relative all´emergenza rifiuti.