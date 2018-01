Inserita in Politica il 24/01/2018 da Direttore “Trapani riparte” con Galluffo candidato sindaco. C’è bisogno di maggiore impegno per comprendere le dinamiche della città e farla ripartire Trapani riparte” da circa due mesi si confronta con il territorio, con lo spirito di individuare le criticità a cui il cittadino guarda con sempre maggiore sofferenza.

Nostri punto di riferimento essenziale per comprendere le dinamiche di una città che affanna, sono uomini di cultura, liberi professionisti, imprenditori, operatori turistici, funzionari della P.A. e tanti giovani che più d’altri ne conoscono i diversi momenti di crisi.





A costoro ci stiamo rivolgendo per capire come e dove poter intervenire, mettendo in fila le priorità.





Ne sta venendo fuori un quadro preoccupante e a tinte fosche, che impone attente riflessioni sul significato delle prossime amministrative e sulla necessità che un po’ tutti ci si concentri sull’unico obiettivo di restituire alla città una guida competente, onesta e al tempo stesso autorevole e autoritaria. Aggettivi, tutti, che assumono maggior significato se si guarda al degrado che da un po’ di tempo caratterizza il nostro vivere civile.





Riteniamo sempre più urgente che Trapani sia affidata in mani sicure e capaci di confrontarsi con la realtà, senza farsi sopraffare da emozioni, paure, rabbie, esitazioni, debolezze … od anche un certo senso di impotenza, o incapacità a reggere il confronto.





“Trapani riparte” ha dalla sua le figure idonee ad affrontare questa sfida e il gruppo di lavoro che fa capo al penalista trapanese Avv. Vito Galluffo, sta sondando tutti gli ambienti e le risorse umane del territorio per individuare una squadra, sindaco compreso, capace di dare una risposta seria e credibile alle ansie e alle aspettative dei cittadini.

Le recenti vicende giudiziarie ci impongono di essere più riflessivi e di profondere maggiore impegno ed anche sobrietà, perché la nostra città, oltre a tanta serenità, ha pure bisogno di una riappacificazione che ci veda all’unisono proiettati verso l’obiettivo comune: uniti con “Trapani riparte” con l’obiettivo di farla rinascere.