Inserita in Economia il 23/01/2018 da Direttore Mazara, Sportello IRCAC. Presidente Abdelaali: “Utile e funzionale lo sportello decentrato al Filippo Corridoni” Sono state approvate nove richieste di finanziamento provenienti da altrettante cooperative operanti nella provincia di Trapani e riconducibili all’attività dello sportello di Mazara del Vallo che la Sua amministrazione ospita presso il complesso Filippo Corridoni. Questo conferma l’utilità dell’apertura dello sportello decentrato che ha consentito a cooperative di Marsala, Erice, Campobello di Mazara e Trapani di ottenere chiarimenti ed informazioni, presentare documenti e seguire l’iter procedurale della richiesta avanzata con più facilità e minor dispendio di tempo e denaro”.



E’ uno stralcio della lettera che il presidente dell’Istituto Regionale per il Credito alle Cooperazione, Presidente Abdelaali, ha inoltrato al Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi al termine del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nel corso del quale sono state approvate nove richieste di finanziamento da parte di altrettante cooperative del territorio trapanese. Il Presidente Abdelaali chiude la missiva ringraziando il Primo Cittadino per l’ospitalità e il sostegno dato all’Istituto.



Lo sportello, inaugurato lo scorso 20 Luglio, è aperto il Martedì e il Giovedì dalle 09,00 alle 13,00 mentre per gli altri giorni della settimana è garantito uno sportello telefonico al numero 328-3730688. Referenti per le informazioni sono il dipendente comunale dott. Giuseppe Gabriele, e il dott. Vittorio Frazzetta e il dott. Baldassare Lombardo.



Da quando lo sportello è operativo sono state già 10 le cooperative (tra le quali anche alcune mazaresi) che hanno ottenuto un finanziamento per una cifra complessiva di circa 350 mila euro.