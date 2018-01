Inserita in Economia il 22/01/2018 da Direttore "UN PASSO IN AVANTI NEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE DI PANTELLERIA" "Pantelleria e la sua viticoltura di tradizione, insieme alle altre coltivazioni tipiche dell´isola, hanno reso il Paesaggio un giacimento unico e identitario. Con l´inserimento nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del "Paesaggio della Pietra a secco dell´isola di Pantelleria" si compie un altro importante passo avanti nel processo di valorizzazione e promozione dell´agricoltura dell´isola che aveva già avuto lo straordinario riconoscimento UNESCO per la Pratica Agricola della Coltivazione della Vite ad Alberello". È quanto ha dichiarato Benedetto Renda, Presidente del Consorzio Volontario di Tutela dei vini DOC dell´isola di Pantelleria.







"Il tessuto produttivo, ora ha il compito di fare sistema e di aprire nuovi scenari di condivisione e sviluppo che vedano agire insieme singoli agricoltori, piccole aziende e grandi marchi. Il patrimonio storico culturale e naturalistico di Pantelleria, insieme al suo sistema rurale, ai vini passiti, alla coltivazione del cappero e degli ulivi, rappresentano un unicum importante di attrazione per quel turismo enogastronomico e naturalistico che muove, già oggi, centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Il nostro compito è quello di intercettarne i flussi e rendere Pantelleria una meta privilegiata e di alto significato culturale".







"L´iscrizione di Pantelleria nel Registro – spiega il Presidente Renda - è il risultato importante raggiunto dalle istituzioni dell´isola e non può essere vissuto come una medaglietta ma deve ancora di più convincerci ad aprire un nuovo scenario. Le politiche di convergenza della UE, e il PSR in particolare, devono trovare sull´isola, in Sicilia e nel resto del paese un´unità di intenti che, come avvenuto per il riconoscimento UNESCO, sia in grado di assicurare risultati significativi e diffusi. Il Consorzio Volontario di Tutela dei vini DOC dell´isola di Pantelleria – conclude Renda –vuole esserne un attore coerente e totalmente consapevole".