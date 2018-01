Inserita in Economia il 22/01/2018 da Direttore Mazara: Prorogati i termini per la presentazione istanze Insieme con Dignità E’ stata prorogata al 15 Febbraio 2018 la data ultima per la presentazione delle istanze per l’inserimento in graduatoria per il progetto ‘Insieme con Dignità’ supporto all’inserimento lavorativo. Lo comunica con un apposito avviso, pubblicato sull’albo pretorio online del portale istituzionale, il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 53 e Dirigente del Settore Affari Generali, Sociali e Culturali del Comune, la dott.ssa Gabriella Marascia.



Dopo la positiva esperienza avviata nel 2014, la Città di Mazara del Vallo prosegue l’attuazione della seconda fase del progetto ‘Insieme con Dignità’ per contrastare il fenomeno della povertà e dell’emarginazione sociale di soggetti svantaggiati che sono impegnati in lavori di pubblica utilità.



Il progetto finanziato nel piano di zona integrativo del Distretto socio-sanitario n. 53 di cui Mazara del Vallo è capofila, prevede che 100 soggetti (50 per ogni annualità) residenti nei comuni del Distretto (Mazara, Salemi, Vita e Gibellina) vengano utilizzati in lavori di pubblica utilità per tre ore di servizi ogni giorni, per cinque giorni la settimana, percependo un contributo settimanale di circa 80 euro.



Per Mazara del Vallo, che nello scorso biennio ha già coinvolto nel progetto 66 soggetti, il piano integrativo prevede la possibilità di utilizzare 24 soggetti ogni anno, 12 soggetti ogni turno di 6 mesi.



6 soggetti sui 100 totali del Distretto saranno indicati dai centri Sert tra soggetti con problemi di dipendenze patologiche, mentre gli altri saranno scelti sulla base di una graduatoria, che terrà conto soprattutto dello stato di povertà: potranno accedere al progetto, infatti, i cittadini italiani o gli extracomunitari muniti di permesso di soggiorno, residenti nei Comuni del Distretto, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni inoccupati, nei cui nuclei familiari non vi sia alcun percettore di reddito da lavoro o pensione, ed alcun tipo di contributo economico continuativo.



Avviso pubblico e modello di istanza sono scaricabili dall’albo pretorio online del portale istituzionale.



Per il Comune di Mazara del Vallo responsabile dell’istruttoria e del trattamento dati è Paolo Barranca (Servizi Sociali – Palazzo della Legalità – via Giotto – tel. 0923671662).