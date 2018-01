Inserita in Economia il 19/01/2018 da Direttore Occhio ai prodotti sugli scaffali:, il richiamo a scopo precauzionale, di alcuni lotti di latte Accadì, Granarolo Occhio ai prodotti sugli scaffali: il Ministero della salute oggi ha pubblicato sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza", il richiamo a scopo precauzionale, di alcuni lotti di latte Accadì, Granarolo 1% di grassi a lunga conservazione senza lattosio che hanno evidenziato presenza di grumi e di instabilità al riscaldamento/bollitura del latte. Nello specifico si tratta dei lotti: latte Accadì scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio, venduto in confezione da 1 litro sono Q7326D con scadenza 21/03/2018 e Q7327D con scadenza 22/03/2018.Per il latte scremato UHT a lunga conservato con lattosio < 0,01%, venduto in confezioni da 500 ml, i lotti sono Q7321E con scadenza 16/03/2018, Q7322E con scadenza 17/03/2018, Q7327E con scadenza 22/03/2018, Q7328E con scadenza 23/03/2018, Q7329E con scadenza 24/03/2018. Per il latte parzialmente scremato UHT a lunga conservazione senza lattosio, i lotti sono Q7324E con scadenza 19/03/2018, Q7325E con scadenza 20/03/2018, Q7326E con scadenza 21/03/2018.. Tutte le confezioni sono prodotte dalla Granarolo Spa con sede di produzione in via Verdi a Soliera (MO). Il comunicato ministeriale precisa che il ritiro è solo per i lotti indicati. Giovanni D´Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia che non risultano rischi per la salute in caso di consumo.