Inserita in Cronaca il 16/01/2018 da Enzo Li Mandri Scompare Clara Picciotto giornalista e attivista sociale Due parole per comunicare la scomparsa della nostra collega e amica Clara Picciotto. Ha collaborato per varie testate giornalistiche compresa TrapaniOk e per varie associazioni umanitarie compresa l´Associazione Nazionale Azione sociale nella quale ha ricoperto un ruolo di primo piano come vice presidente della Zonale Oreto. Ai suoi cari , ai suoi amici e a tutti coloro che hanno collaborato con Clara vanno le nostre condoglianze. A Clara un abbraccio e un grazie. La tua dipartita non distruggerà ciò che hai costruito. Ad Majora.