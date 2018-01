Inserita in Economia il 15/01/2018 da Direttore Per salvare il lago di Piana degli Albanesi non bastano le danze della pioggia. La grave crisi idrica e la siccità condanna il territorio siciliano Per salvare il lago di Piana degli Albanesi non bastano le danze della pioggia. La grave crisi idrica e la siccità che colpisce il territorio siciliano sono causate dai cambiamenti climatici in corso e da un uso poco accorto delle risorse ambientali, lo affermano Francesca Tumminello candidata di Potere al Popolo alla Camera dei Deputati nel collegio Monreale - Partinico e Davide Ficarra candidato di Potere al Popolo nel collegio 3 del Senato della Repubblica.



Il modello capitalistico predatorio causa del surriscaldamento ambientale provoca rotture sempre più profonde nel rapporto tra l’uomo, le altre specie animali ed il resto della natura, accumulando enormi problemi che il pianeta e le generazioni future avranno sempre più difficoltà a risolvere. La devastazione ambientale è anche questione di classe, di cui pagano le conseguenze assai più gli oppressi e gli esclusi che i ricchi e privilegiati. Occorre uscire da un modello di società destinato all´autodistruzione, affermano i due attivisti, occorre redistribuire la ricchezza e mettere al centro dello sviluppo la difesa dell´ambiente creando lavoro vero utile all´intera società.