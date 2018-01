Inserita in Politica il 15/01/2018 da Direttore Michele Rallo nominato Presidente del Comitato Scientifico del «Centro Studi Dino Grammatico» Il Consiglio Direttivo del «Centro Studi Dino Grammatico» ha chiamato all’unanimità l’on. Michele Rallo a rivestire la carica di Presidente del «Comitato Scientifico» dello stesso «Istituto di Cultura». La designazione vuole essere un riconoscimento alla intensa e qualificata azione culturale svolta dall’ex parlamentare trapanese, con la pubblicazione di numerosi libri e con la collaborazione a varie testate italiane e straniere. Il Consiglio Direttivo ha espresso, inoltre, l’auspicio che l’on. Rallo possa mettere a frutto i rapporti che - anche dopo la conclusione della sua attività parlamentare - continua a mantenere con qualificatissimi ambienti culturali, coinvolgendo anche questi nella vita e nell’attività del «Centro Studi Grammatico». L’on. Rallo, nell’accettare l’incarico, ha contestualmente dichiarato: «Ringrazio il Presidente Fabrizio Fonte e tutti i membri del Consiglio Direttivo per la lusinghiera manifestazione di fiducia nei miei confronti. Sono onorato da questa designazione, anche per i vincoli di amicizia e di affetto che mi legavano all’on. Dino Grammatico, che ho sempre considerato un Maestro cui ispirare la mia attività politica e culturale. Sarò lieto di mettere a disposizione del Centro Studi la rete delle mie amicizie nell’ambito politico-culturale, anche al fine di poter realizzare significative sinergie con altri analoghi organismi». Le «significative sinergie» hanno cominciato a delinearsi già dopo poche ore dalla nomina dell’on. Rallo. Infatti - tra le disponibilità a far parte del Comitato Scientifico - è subito pervenuta quella del dottor Massimo Magliaro, segretario della «Fondazione Giorgio Almirante».