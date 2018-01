Inserita in Politica il 13/01/2018 da Direttore Una Nuova direzione Regionale per il SINALP si è costituita la nuova Direzione Regionale del Sinalp Sicilia riunitasi in Assemblea nella Sala Congressi della sede Sinalp Regionale di Palermo.

L´Assemblea nomina Segretario congressuale la Sig.ra Cetty Moscatt e invita a presiedere il Sig. Franco Lipari che accettano.

Il Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone ha illustrato ai partecipanti le iniziative e le battaglie condotte dalla Segreteria uscente evidenziando quelle più rilevanti come quella per la difesa dei lavoratori fonici impegnati nei tribunali Siciliani, battaglia questa condotta con il supporto del collega Dr. Gaetano Giordano che è stato in grado di far riassumere tutti i lavoratori del comparto nella nuova Coop che si è aggiudicata l´appalto CONSIP.

Altra importante iniziativa è stata la difesa dei livelli occupazionali del Consorzio Autostrade Siciliane CAS.

Grazie all´intervento del Sinalp è stato scongiurato il trasferimento delle nostre autostrade nel nuovo soggetto aziendale che l´ANAS voleva realizzare con la conseguenza di un riassetto occupazionale al ribasso a scapito dei siciliani ed una nuova ed ulteriore imposizione di gabelle per poter transitare nelle autostrade e superstrade siciliane.

La difesa dei lavoratori del comparto formazione è ormai risaputa grazie all´ottima azione sindacale condotta dal Segr. Naz. del Comparto Dr. Gaetano Giordano, come va dato merito al collega Cannella per la crescita del Sinalp Sicilia nel comparto Forestali dove ormai siamo una realtà con la quale l´Ente Regione ha l´obbligo di dialogare.

Altra grande iniziativa Sinalp va ascritta al collega Parrinello che nel territorio provinciale di Trapani è piano piano diventato un importante punto di riferimento grazie alle sue battaglie a favore dei lavoratori dello scuolabus del Comune di Marsala, i lavoratori della PFE spa impegnati nelle scuole della provincia di Trapani ed i lavoratori del Comune di Marsala.

Grazie al collega Franco Lipari ben 13 lavoratori precari del Comune di Comiso, che a causa della disastrosa condizione economica dell´ente locale erano da ben 9 anni licenziati, sono stati riassunti a tempo indeterminato coronando il sogno di poter dare un futuro alle loro famiglie.

Ultima battaglia in ordine di tempo è il grande successo ottenuto a favore dei lavoratori dell´Istituto Sperimentale Zootecnico della Regione Siciliana. Oggi, grazie al collega Dr. Antonio Aserio, tutti i lavoratori dell´ente hanno avuto riconosciuto dall´ARAN Sicilia il diritto ad avere applicato il CCRL e quindi il riconoscimento al diritto delle differenze contrattuali non erogate.

Queste sono solo alcune significative battaglie condotte ad oggi dal Sinalp Sicilia ma chi già ci conosce sa quanto è stato da noi fatto in difesa del diritto al lavoro ed alla dignità professionale.

I partecipanti hanno approvato ed applaudito all´unanimità la relazione del Dr. Andrea Monteleone.

Dopo la relazione del Segretario l´Assemblea ha provveduto all´elezione della nuova Direzione Regionale Sinalp Sicilia che è stata eletta all´unanimità con un lungo applauso e risulta così composta:

Segr. Regionale Sinalp Sicilia: Andrea Monteleone

Componenti della Direzione:

Gaetano Giordano

Ignazio Parrinello

Antonio Aserio

Franco Lipari

Lucia Pinsone

Cetty Moscatt

Biagio Pirrone

Francesco Bonanno

Francesca Cassano

Rosalba Messina

Angela Lo Cascio