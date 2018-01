Inserita in Politica il 13/01/2018 da Direttore SPOSAMI: alle ciminiere di Catania la 14esima edizione del Salone della sposa Sarà questo, da domani, sabato 13 gennaio, a le Ciminiere di Catania, la 14° edizione del Salone della Sposa e della Casa organizzato dalla Expo di Barbara Mirabella. Una “nove giorni”, fino al 21 gennaio, con iniziative, attività, premi, show, sfilate, stand. La Fiera, che sarà aperta al pubblico da domani alle 16.00 sino alle 21.00, avrà una cerimonia inaugurale in grande stile fissata, per stampa e istituzioni, alle ore 16.30.



Al taglio del nastro, tra le massime autorità civili e istituzionali, il Sindaco di Catania nonché della Città Metropolitana, Enzo Bianco e l’europarlamentare Salvo Pogliese. L’evento fieristico più atteso del 2018 sta per aprire le proprie porte con una cascata di novità trasmesse in diretta streaming sul sito www.sposamiexpo.it e nel maxi schermo fuori il centro fieristico.



Dopo il cocktail party inaugurale, l’esposizione dei 200 stand andrà di pari passo allo show. Sul palco subito il presentatore ufficiale, Emanuele Bettino, che darà il via alle sfilate e agli spettacoli del ricchissimo programma eventi che ritrova il Wedding Taste con Blu Lab Academy, un’area cooking show e degustazioni dove le coppie potranno assaggiare e scegliere il menù di nozze dei propri desideri. Da domani scatteranno le iscrizioni per prenotare i corsi gratuiti di cucina per la coppia e percorsi enogastronomici utili a comprendere i giusti accostamenti fra vino, bollicine, passiti e pietanze.



E ovviamente scatteranno, sin da subito, tutti i Concorsi a premio ufficiali della Fiera: i grandi attesi “Il Matrimonio Perfetto” e “La Coppia Perfetta”, per i quali vi è un montepremi in servizi per il matrimonio, di quasi 40.000 euro! Archiviato con enorme successo il tour del Camper dell’Amore di Sposami, organizzato da Expo con MadiSì, niente paura per le coppie che desiderano iscriversi alla preselezione della finalissima del 21 gennaio, “La Coppia Perfetta”, ci sarà tempo per farlo in Fiera sino a giovedì 18 gennaio. Ed è ancora più semplice partecipare a “Il Matrimonio Perfetto”: compilare un coupon, attendere l’estrazione con il notaio del 21 gennaio e sperare di essere baciati dalla fortuna!



Confermatissimi gli altri giochi del Salone, “Wedding Cake Show e Party”, “Wedding Photo Gallery”, “Wedding Design Award –vota lo stand più bello e vinci”.



Spettacolo e divertimento fuori e dentro la Fiera con la LOVE WEEK – #Sposamifuorisalone, l´insieme degli eventi, distribuiti in diverse zone di Catania, che avvengono in corrispondenza dello storico Salone delle Ciminiere: un party a tema “fuoco” con il media partner I Lowedding e sofisticati percorsi di design con l’aperitivo glamour di Spazio Design, sono solo alcune delle iniziative collaterali che porteranno Sposami “fuori salone”.



La Fiera si potrà visitare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle 21.00 e sabato e domenica dalle ore 10.00 all