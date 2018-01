Inserita in Economia il 11/01/2018 da Direttore MAZARA: REALIZZATA ROTATORIA SUL LUNGOMARE FATA MORGANA Nell’area antistante il Porto Nuovo



“Prosegue l’azione posta in essere con il Comando di Polizia Municipale, per snellire il traffico e, soprattutto, garantire maggiore sicurezza stradale ad automobilisti e centauri. E’ in corso di realizzazione una nuova rotatoria nell’area di ingresso al Porto Nuovo di Mazara del Vallo, una zona destinata ad un’importante azione di riqualificazione e rinascita con l’apertura del Mercato AgroAlimentare e la sistemazione degli impianti di illuminazione del porto, i cui lavori sono già in corso”.



Lo ha detto il Sindaco della Città, on Nicola Cristaldi, nel corso di un sopralluogo effettuato stamani insieme al Comandante dei Vigili Urbani, Col. Salvatore Coppolino, nell’area antistante l’ingresso del Porto Nuovo dove è stata allestita una rotatoria attraverso l’utilizzo dei new jersey.



“Dopo l’efficace sperimentazione della rotatoria del lungomare Mazzini e quelle lungo la Circonvallazione ad altezza dell’incrocio con Viale Africa e Via Castelvetrano - ha aggiunto il Dirigente della Polizia Municipale – stiamo sperimentando questa nuova rotatoria che ci permetterà di garantire sempre maggior sicurezza a chi percorre le vie cittadine. Dopo una prima fase sperimentale di qualche settimana, se il sistema viario risponderà positivamente come immaginiamo, – ha continuato Coppolino – realizzeremo la rotatoria definitiva, come avvenuto in questi giorni con le rotatorie della Circonvallazione”.