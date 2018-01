Inserita in Politica il 11/01/2018 da Direttore VACCINI: RUOCCO (M5S), RENZI USA TEMA COME ARMA DISTRAZIONE SU CASO DE BENEDETTI "Renzi è uno spacciatore seriale di fake news. L´ultimo caso in ordine di tempo riguarda il tema dei vaccini: invece di sparare bufale per denigrare il MoVimento e di fare complottismi su fantomatiche alleanze o vicinanze tra noi e la Lega, spieghi per bene che cosa si diceva col padrone di Repubblica, De Benedetti. Noi sul tema dei vaccini siamo tranquilli perché abbiamo una posizione chiara e scientificamente inattaccabile: siamo assolutamente favorevoli ma, rispetto all´obbligo introdotto dal decreto Lorenzin, sosteniamo il modello della raccomandazione, che in molti Paesi europei dimostra di essere assolutamente efficace. Il segretario si dovrebbe vergognare: è talmente disperato e senza scrupoli pur di spargere fango contro di noi e di provare a distrarre l´opinione pubblica da fatti rilevanti che lo riguardano, soffia sul fuoco delle paure dei genitori".