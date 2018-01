Inserita in Sport il 06/01/2018 da Direttore E’ bastata una stretta di mano per sancire la grande disponibilità del presidente Mantia del Green Palermo, squadra che milita in serie B, per ingaggiare Gianni Trevisano, 31 anni Con Andrè e Provenzano ancora fermi ai box, con Ajola che ha terminato la stagione e dovrà sottoporsi a intervento chirurgico e con una classifica che rimane molto corta e quindi aperta a ogni possibilità, il presidente Tanino Paglino e i suoi più stretti collaboratori, Peppe Chimenti e Mario Ferrara, sono stati costretti a intervenire nuovamente sul mercato.

Per il cestista si tratta di un ritorno ad Alcamo: circa dieci anni fa, infatti, aveva militato nella Virtus, società poi scomparsa. Trevisano ritrova quindi il “PalaTreSanti” ma anche Vincenzo e Mario Ferrara, protagonisti nella sua prima esperienza alcamese.

L’ala palermitana, dotata di diverse soluzioni al tiro e anche del fisico per difendere e catturare rimbalzi, prima del Green ha giocato anche nelle file di Ares Ribera, Paceco e Nuova Pallacanestro Palermo.

Accordo quindi raggiunto sia con la società del presidente Mantia che con l’atleta ma la Libertas dovrà ancora attendere per fare scendere in campo il nuovo acquisto. L’ingaggio di Calò, infatti, non consente altri tesseramenti prima del 15 gennaio. Anche domani, quindi, si ritornerà in terra etnea con un organico particolarmente ridotto ma rinfrancato dal miglioramento delle condizioni di Calò, Agrusa e Genovese.

La terza di ritorno è in programma al “PalaCus”, palla a due alle ore 19, e dovrà segnare il riscatto degli alcamesi anche per allontanarsi dalle ultime due posizioni e magari rientrare nella zona play-off. Arbitreranno il match Antonino Di Bella di San Filippo del Mela (ME) e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).