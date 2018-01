Inserita in Sport il 05/01/2018 da Direttore Costa Gaia: stratosferico Milan con altre 20 reti. Big tutte avanti tranne il Trapani Tutte avanti, ad eccezione del Trapani, le società professionistiche che prendono parte al XXXI Costa Gaia – Conad Cup, il torneo giovanile organizzato dakll’Adelkam che si concluderà sabato 6 gennaio.



Anche negli ottavi di finale, primo turno a eliminazione diretta per la categoria “giovanissimi 2005”, il Milan ha incenerito un altro avversario. Stavolta è toccato al Belice Sport soccombere per 20 a 0. La squadra rossonera, allenata da Marco Merlo, ex centrocampista di Cremonese, Livorno e Brescia, sembra davvero di un altro pianeta sia come capacità realizzative che come calcio giocato. Adesso i rossoneri affronteranno, domattina nei quarti, l’Accademia Trapani che ha eliminato il Trapani prima e i pugliesi del Real San Giovanni poi.



Passa il turno anche la Spal che ha superato il Città di Trapani per due reti a zero. Il turno di domani vedrà impegnati i ferraresi contro l’Adelkam che, con lo stesso risultato, ha piegato il Mazara In. Ai quarti di finale accede anche il Palermo che se la vedrà con l’Iccarense. I rosanero hanno eliminato il Ribolla mentre i carinesi hanno vinto di misura la stracittadina con il Carini.



Il quadro dei quarti di finale, tutti in programma per domattina fra Alcamo, Castellammare e Palermo, è completato da Magica Catania – Ribera e Accademia Tedesco – Tieffe con quest’ultima nettamente vittoriosa, 5 a 0, sul Monreale. Gli etnei invece hanno vinto bene, 4 a 0, sulla Ludos Alcamo, stesso risultato dei ragazzi di Tedesco sul Calcio Sicilia.



Questi orari e campi dei quarti della categoria “giovanissimi fascia B 2005”:



ore 9,00 – Castellammare del Golfo: Spal – Adelkam



ore 10,00 – Castellammare del Golfo: Magica CT – Ribera



ore 9,30 – Palermo campo “Pisani”: Palermo – Iccarense



ore 10,00 – Alcamo “S. Ippolito”: Milan – Accademia Trapani



ore 10,00 – Palermo “Sport Village”: Accademia Tedesco – Tieffe Palermo