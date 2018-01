Inserita in Economia il 04/01/2018 da Direttore Accolta dal Tar Palermo la sospensiva del decreto regionale sulla caccia richiesta da Legambiente Sicilia, Lipu e WWF Italia. Chiusa la caccia anche a Pantelleria Con ordinanza del 21 dicembre 2017, il TAR Palermo ha accolto la richiesta formulata dalle associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, LIPU e WWF Italia, rappresentate dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice del foro di Palermo, di sospendere il decreto dell’Assessore regionale alle Risorse Agricole che lo scorso 19 settembre aveva autorizzato l’esercizio venatorio nell’isola di Pantelleria in violazione del vigente Piano Regionale Faunistico Venatorio e del parere ISPRA sul calendario venatorio che prevedono il divieto di caccia.



In violazione di tali atti, l’Assessore Cracolici (al tempo titolare della delega alle Risorse Agricole) aveva consentito la caccia al coniglio e a tutte le altre specie di uccelli cacciabili.



Già in precedenza il TAR Palermo, sempre su ricorso di Legambiente Sicilia, WWF e LIPU, aveva sospeso la caccia nelle Isole di Marettimo e di Salina.



Oltre a ripristinare l’elementare rispetto delle norme vigenti, il provvedimento del TAR garantisce la tutela della fauna in alcune delle isole minori più importanti per gli aspetti naturalistici a livello mediterraneo.