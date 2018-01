Inserita in Cronaca il 04/01/2018 da Direttore CASTELVETRANO: INCENDIO DI “HALLOWEEN”. IDENTIFICATO DAI CARABINIERI L’AUTORE Nel pomeriggio del 30 dicembre2017, i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano con il supporto dei colleghi di Mazara del Vallo, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa a carico di L.P., 53enne mazarese già noto alle forze dell’ordine.



L’attività d’indagine, avviata dai militari della Stazione Carabinieri di Castelvetrano, diretta e vagliata dall’Autorità Giudiziaria marsalese, ha permesso di raccogliere numerosi indizi di reità a carico dell’indagato, identificato quale autore dell’incendio di un’autovettura occorso il 1° Novembre u.s. ( in pratica nella notte di Halloween), in via Caduti di Nassiriya, nel parcheggio del centro commerciale “Centesimo”;

Le fiamme, che nella circostanza interessavano e danneggiavano anche altri mezzi parcati nelle immediate vicinanze, venivano estinte dai Vigili del Fuoco.



Il gesto ha avuto presumibilmente un movente derivante da dissidi privati tra il L.P. e il proprietario del mezzo bruciato.