Inserita in Cultura il 04/01/2018 da Direttore La biblioteca diocesana per i bambini: riparte da mercoledì 10 gennaio il "treno delle storie" Mercoledì prossimo 10 gennaio per il nono anno consecutivo, nella Biblioteca diocesana “G.B. Amico” parte “il treno delle storie”, il ciclo di laboratori di lettura ad alta voce per bambini che si tengono presso la sezione “Il piccolo principe” I laboratori si terranno con le stesse modalità degli anni passati: mercoledì pomeriggio e venerdì pomeriggio per i piccoli da 3 ai 5 anni (dalle ore 16:00 alle ore 17:00); per i bimbi dai 6 agli 8 anni, invece, sempre il mercoledì, dalle 18:00 alle 19:00.



Le attività di lettura proposte dalla Biblioteca sono gratuite e rappresentano un’occasione di sviluppo affettivo e cognitivo per i bambini. Storie, fiabe, filastrocche e racconti letti ad alta voce non solo creano momenti di sano divertimento ma stimolano anche i bambini ad apprezzare il piacere di una buona lettura fin da piccoli facendo sì che la lettura diventi un’abitudine familiare. “Perché ciò avvenga – spiega Domenico Ciccarello, vice-direttore della Biblioteca diocesana - è indispensabile il coinvolgimento dei genitori, i quali hanno dimostrato nel corso degli anni un ottimo livello di partecipazione e gradimento. Al termine dei laboratori, previa iscrizione ai servizi della Biblioteca da parte di un adulto responsabile del bambino, è possibile accedere al servizio prestiti, permettendo così al bambino di proseguire la positiva esperienza della lettura ad alta voce tra le mura domestiche insieme a tutta la famiglia”