Inserita in Cultura il 04/01/2018 da Direttore Grande successo di pubblico per Erice Eco Fest, iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della raccolta differenziata Grande successo di pubblico nonostante il vento freddo di maestrale, per Erice Eco Fest, l’iniziativa organizzata dal Comune di Erice per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclo.







Diverse centinaia le persone che hanno assistito alle varie iniziative che si sono svolte in Piazza Pertini a partire dalle ore 18 con l’inaugurazione dello Stand ECOVILLAGE: molto seguita è stata la relazione di Simona Pecorella, responsabile Sportello Verde del Comune di Marsala, che ha intrattenuto il pubblico con la proiezione di un video molto significativo sull’importanza del riciclo. Quindi la premiazione del concorso per i migliori video prodotti dagli studenti delle scuole ericine sul tema della raccolta differenziata, che sono stati assegnati agli Istituti G. Pagoto per la scuola secondaria di primo grado e all’IPSEOA Ignazio e Vincenzo Florio per la scuola secondaria di secondo grado.



Sono seguiti poi alcuni momenti di intrattenimento musicale con le band "Active Sound” e “Figli di un Re Minore" con Giorgia La Commare. Entusiasmo alle stelle poi per la presenza degli ospiti di eccezione della serata, i “ME CONTRO TE” youtubers, che si sono esibiti sul palco per poi intrattenersi con i numerosi fans accorsi per gli immancabili selfie e per gli autografi.



RICICLA …RIUSA ….RIDUCI ….è stato lo slogan dell’iniziativa il cui tema è stato scelto direttamente dai cittadini di età superiore ai 16 anni, residenti nel Comune di Erice che secondo le forme previste di DEMOCRAZIA PARTECIPATA.