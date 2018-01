Inserita in Cultura il 04/01/2018 da Direttore Scompare Giacomo Schirò: Gregorio Porcaro, Libera Sicilia, “con lui si perde un tassello importante della storia viva e pulsante” «Con Giacomo Schirò scompare uno degli ultimi sopravvissuti della strage di Portella della Ginestra, un tassello importante della storia viva e pulsante. Ci auguriamo, però, che non vada perduto il patrimonio di ricordi che oggi ci consentono di commemorare adeguatamente i morti in quella strage».



Lo afferma Gregorio Porcaro, coordinatore regionale di Libera Sicilia, in occasione della morte di un uomo come Schirò, tassello fondamentale per la ricostruzione di un periodo storico anticipatore di tanti cambiamenti.



«Ci auguriamo che la memoria, che lui ha tenuto desta soprattutto nei giovani, possa non andare perduta. Basta osservare e rispettare l’esempio da lui dato nell’essere sempre presente a ogni commemorazione. Un vero e proprio faro della storia giunta a giorni nostri».