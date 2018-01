Inserita in Cultura il 04/01/2018 da Direttore Mazara del Vallo: Programma manifestazioni natalizie fino al 7 Gennaio 2018 Ultimo intenso fine settimana di eventi quello che ci si appresta a vivere in Città. Nel week end dell’Epifania che segna anche la fine delle vacanze natalizie per molti studenti, diversi gli impegni programmati dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Cristaldi. Riaprirà i battenti il Villaggio Natalizio, che farà spazio alla Befana e agli Elfi che dal pomeriggio di Venerdì 5 alle sera del 6 Gennaio farà compagnia a grandi e piccini. Ma ci sarà spazio anche per la musica con i Candyman, con l’ultima proiezione gratuita per bambini con ‘Paddington 2’ al Cinema Grillo e l’immancabile gonfiabile che Sabato 6 e Domenica 7 sarà istallato nella centrale Piazza Mokarta. Oggi invece, Giovedì 4 Gennaio, ultima proiezione al Cinema Rivoli con ‘La Bella e La Bestia’ e con il Festival della Multiculturalità al Civic Center. Ma sono anche gli ultimi giorni per poter ammirare la personale d’arte di Giko: ‘Le Grida Silenziose’ alla Galleria d’Arte Contemporanea Santo Vassallo, le esposizioni fotografiche de ‘I Vicoli del Mediterraneo’ sul Festino di San Vito e gli ‘Acquari in Mostra’ organizzata dalla Pro Loco con l’Azienda Agricola Di Giorgi e l’Oasi degli Animali presso i locali del Collegio dei Gesuiti.



Di seguito il programma dettagliato di oggi Giovedì 4 Gennaio e dei giorni 5-6-7 Gennaio 2018.



04 Gennaio 2018



Ore 15,30 Cine Teatro Rivoli proiezione del film per bambini: ‘La Bella e La Bestia’, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti



Ore 18,00 al Civic Center nell’ambito de ‘Il Festival della Multiculturalità’ seconda edizione della ‘Festa dell’Amicizia’, organizzato dalla Pro Loco, laboratorio di danze popolari del Sud Italia, laboratorio di tango, degustazione di prodotti tipici e vini locali offerti dalla associazione Strada del vino Val di Mazara e la possibilità di fumare il narghilè con Kamel.



05 Gennaio 2018



Ore 15,30 Cinema Grillo proiezione del film per bambini: ‘Paddington 2’, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti



Ore 17,30 nei nuovi locali del Complesso Monumentale ‘Filippo Corridoni’ riapre i battenti il Villaggio Natalizio che dopo aver ospitato Babbo Natale farà posto alla Befana e agli Elfi. All’apertura laboratorio creativo per bambini per costruire insieme la calza e a seguire musica e creatività a cura del Canto del Marrobbio.



06 Gennaio 2018



Ore 16,30 torna il mega Gonfiabile per i bambini con distribuzione di zucchero filato a cura della ditta Frenesia in Piazza Mokarta.



Ore 17,00 nei nuovi locali del Complesso Monumentale ‘Filippo Corridoni’, a cura del Canto del Marrobbio, apertura del Villaggio Natalizio con Magic Salta, il mago degli elementi che intratterrà i bambini. A seguire una parata di Befane per le vie del Centro a distribuire dolciumi ai bambini.



Ore 18,00 Via San Giuseppe esibizione del gruppo musicale ‘Candyman’



07 Gennaio 2018



Ore 16,30 torna il mega Gonfiabile per i bambini con distribuzione di zucchero filato a cura della ditta Frenesia in Piazza Mokarta.



Domenica 7 Gennaio è anche l’ultimo giorno per poter fare un giro sul trenino turistico gommato che per il periodo natalizio ha percorso il circuito cittadino.