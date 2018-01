Inserita in Economia il 04/01/2018 da Direttore Fava (Centopassi): "Da Presidente Musumeci nessuna parola su ruolo privati in business rifiuti" "Tra le molte lamentazioni rivolte al passato dal presidente Musumeci non leggo una sola parola di verità sui privati che hanno monopolizzato e gestito per interposte persone (Crocetta più Lumia) il business milionario dello smaltimento dei rifiuti in Sicilia. Non leggo una sola parola sulle centinaia di stazioni appaltanti nei comuni siciliani che hanno concesso, senza gara, l´appalto sulla raccolta dei rifiuti a imprese di prestanome legati alla mafia. Se si pensa di risolvere tutto con i termovalorizzatori senza la forza di recidere i legami d´affare con la criminalità organizzata, siamo sempre all´anno zero!". Così l´onorevole Claudio Fava, commentando la conferenza stampa del presidente della Regione sull´emergenza rifiuti in Sicilia.