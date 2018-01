Inserita in Cultura il 04/01/2018 da Direttore Custonaci Beit Lehem - Gli eventi clou del weekend. Il fine settimana che sta per arrivare sarà pieno di iniziative per tutti i gusti. Dal giorno 5 al 7 gennaio, a Custonaci, ritornerà il Presepe Vivente nella suggestiva Grotta Mangiapane. Un cast composto da oltre 160 interpreti, tra artigiani-artisti provenienti dall´intera Isola, maestranze contadine e figuranti locali. Sarà possibile assistere a un vero e proprio set cinematografico: in scena, oltre alla nascita di Gesù e alla Sacra Famiglia, rappresentazioni del lavoro artigiano e rurale con suoni, odori e colori.



La biglietteria del Presepe Vivente sarà aperta nel centro storico di Custonaci, dalle 16 alle 20. Il costo dei ticket: 5 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni, 10 euro per gli adulti, gratis per i bambini da zero a 3 anni. I tagliandi si possono anche acquistare con uno sconto di 50 centesimi sul sito www.presepecustonaci.it. Al momento dell´acquisto del biglietto è necessario specificare l´orario di ingresso (16, 17, 18, 19, 20). Per ogni ora di ingresso sono disponibili fino a 500 biglietti. Per ulteriori informazioni contattare il numero 340 1432291.



Il costo del biglietto comprende il servizio navetta dal centro storico alla Grotta e viceversa, la visita del presepe con degustazione di prodotti tipici e la possibilità di visitare il Santuario Maria SS. di Custonaci e il Museo "Arte e Fede" dove sono esposti alcuni pastorelli in legno, tela e colla provenienti dalla collezione del Museo Regionale "A. Pepoli" di Trapani.







Tante le iniziative nel centro storico: il Christmas Village con attività ludiche per i bambini con gonfiabili, trucca bimbi, Babbo Natale, la Befana, laboratori creativi, balli di gruppo ed ancora zampognari itineranti, atmosfere diffuse con la Banda Musicale "Città di Custonaci" (il 6 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 20.00), musica e folklore siciliano con il gruppo folk "Cala Buguto" (il 7 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 20.00).



Il 5 e il 7 gennaio la melodia del clarinetto di Margherita Cusenza incanterà il pubblico, a partire dalle ore 16.00 nel centro storico di Custonaci.



Il 5 gennaio si continuerà alle ore 18.00, sempre nel centro storico, con la musica live dei Tarumbò con il concerto omaggio a Pino Daniele.



Al fine di mantenere viva e attuale l´antica tradizione del Presepe, il Comune di Custonaci e l´associazione "Museo Vivente" hanno organizzato la 1^ edizione de "L´arte del Presepe nel centro storico di Custonaci" Natale 2017. In alcune attività commerciali nel centro storico di Custonaci e nel santuario "Maria SS. di Custonaci" sarà possibile visitare alcuni presepi allestiti dalla gente del luogo.



Per gli amanti della gastronomia, degustazioni di sfincie, cassatelle, cannoli siciliani, e tante altre specialità del territorio nelle casette in legno nel centro storico che saranno aperte fino alle 22.00.



Per visionare il programma consultare la pagina Facebook del Comune.