Inserita in Sport il 04/01/2018 da Direttore Terzo periodo fatale per una Libertas in emergenza, sconfitta subita dal Giarre In queste condizioni, sarebbe servito un miracolo. Però, nonostante le tre assenze pesantissime (Andrè, Ajola e Provenzano), i due atleti appena alzatesi dal letto per l’influenza (Agrusa e Genovese) e Calò in campo con la febbre addosso, qualcosa in più, almeno dal punto di vista caratteriale, poteva farsi.





La Libertas, comunque, per oltre due quarti ha tenuto testa al Giarre, che gioca, come tutte le catanesi, su di un campo molto stretto e particolare, prima di mollare di schianto. Con tutte le giustificazioni di questo mondo bisognava però mantenere i progressi fatti, negli ultimi tempi, in materia di approccio e di attenzione. Cosa che invece non è arrivata mandando su tutte le furie coach Ferrara a metà del terzo periodo.





In avvio Ranalli dimostra subito di mantenere il suo straordinario periodo di grazia realizzando praticamente da solo i primo dieci punti della sua squadra. A fine match sarà il top-scorer con 24 punti firmati su 57 della Libertas. Poi un paio di bombe di Calò e la foga agonistica di Amato tengono a galla i ragazzi di Ferrara al cospetto di un Giarre che, come all’andata, palesa un’ottima batteria di tiratori dalla lunga distanza.





24 – 15 il primo periodo ma Alcamo si trova già con due falli a testa per Ranalli, Calò e Amato. Con rotazioni ridottissime Ferrara prova a fare di necessità virtù e la Libertas comincia a mordere vicendo il secondo periodo di due punti e salendo, nel punteggio complessivo, a – 7.





Un sussulto alla ripresa delle ostilità fa ben sperare e invece, il canestro del – 5, apre un terribile baratro per Alcamo. Tutti vengono risucchiati in un vortice assolutamente negativo e Giarre, senza sprazzi stratosferici ma con una lunga serie di contropiede, sfiora i 30 punti di vantaggio nel giro di un paio di minuti. Il match finisce qui ma più che la sconfitta, prevedibile sul parquet giarrese in queste condizioni, devono far rifletterei passaggi con cui è maturata. Una doverosa e costruttiva riflessione per ritornare dopodomani in territorio etneo e affrontare quel Cus Catania, ancora a zero punti, ma in grado di mettere in difficoltà ogni avversario.





BASKET GIARRE – LIBERTAS ALCAMO [parziali 24-15, 42-35 (18-20), 68-43 (26-8), 85-57 (17-14)]





GIARRE: Costanzo, Quattropani 4, D’uros, Vitale 9, Arcidiacono 16, Ciaurella 8, Marzo 20, Maida 2, Spadaro 4, Cantarella, Motta 5, Casiraghi 17. Coach: Ignazio D’Angelo.





ALCAMO: Genovese 4, Ranalli 24, Marcianò, Bottiglia 4, Calò 12, Milana, Manfrè 6, Amato 7, Agrusa, Accardo, Farina. Coach: Vincenzo Ferrara