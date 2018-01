Inserita in Politica il 04/01/2018 da Direttore Maggiore attenzione ai disturbi dello spettro autistico, il via al V corso professionale promosso dal Centro Studi Itard La ricerca nel campo dei disturbi dello spettro autistico si arricchisce, a Palermo, di un nuovo importante contributo che utilizza l’approccio cognitivo e il training prassico-motorio del prof. Piero Crispiani dell’Università degli Studi di Macerata, autorità nel campo della pedagogia clinica italiana. Di particolare interesse per chi lavora in ambito clinico sono le ricerche che si occupano della diagnosi e del trattamento precoce.



Al via, infatti, il V corso di formazione promosso dal Centro Studi Itard, Ente formatore accreditato dal MIUR e Membro British Dyslexia Association, in collaborazione con l’istituto ITARD e INDEX-IPR Private System International Professional Registers, dal titolo “Disturbi dello spettro autistico. L’approccio cognitivo e il training prassico-motorio.



Tra le aree oggetto di studio: neuropsichiatria dell’autismo, autismo e dsm, il quadro sindromico, disturbo cognitivo-qualitativo delle funzioni esecutive, l’approccio psico-educativo di theo peeters, il “pensiero autistico” e il bambino “specialmente speciale”, le “diadi funzionali”: percezione, linguaggio, pensiero, socialità, condotte ludiche, adattamento. valutazione funzionale, trattamento abilitativo, didattica speciale, presa in carico, organizzazione degli ambienti, processi di adattamento, consulenza alle famiglie.



Il corso che si svolgerà presso l’istituto San Giuseppe, in Corso Tukory, 204 a Palermo, ha come responsabile scientifico il Prof. Piero Crispiani.



L’inizio è previsto per il 19 Gennaio e ha una durata di complessive 60 ore di lezioni frontali e 10 ore di lavoro individuale.



Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria Itard segreteriaitard@gmail.com, al dott. Vincenzo Bussa cell. 3387302841 e email vincenzobussa@gmail.com e al dottore di ricerca Filippo Nobile cell. 3206793169 e mail filippo.nobile44@gmail.com.



Al termine del corso, si rilasciano i seguenti documenti: attestato di specializzazione; dichiarazione Itard di “Responsabile scolastico per l’Autismo”