Inserita in Cultura il 03/01/2018 da Direttore Bonagia. Presentazione del libro "La Partita Truccata" di Andrea Bulgarella e Giacomo Di Girolamo Venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 16, presso la “Sala Malfaraggio” della Tonnara di Bonagia di Valderice, verrà presentato il libro "La Partita Truccata" edito da Rubettino e scritto dall’imprenditore trapanese Andrea Bulgarella, con la collaborazione del giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo. All’incontro, che vedrà la partecipazione dei due autori e sarà moderato dal giornalista Fabio Pace, prenderà parte l’Assessore regionale alla Cultura Vittorio Sgarbi.



Si definisce "un pazzo" Bulgarella sin dalle prime pagine del libro. In Italia l’unico modo per farsi prendere sul serio è farsi prendere per pazzi. Un pazzo divenuto sognatore che si immerge nei ricordi di una vita e del suo credo: il lavoro da imprenditore che lo ha fatto diventare uno dei più importanti nel Paese.



"La Partita Truccata" è un libro testimonianza, un j’accuse potente e senza mediazioni, in cui Bulgarella fa denunce clamorose, a cominciare da tutte le falle dell´inchiesta della Procura antimafia di Firenze che lo accusa di aver costruito la sua fortuna grazie all’appoggio della mafia trapanese.



Con questo libro Bulgarella, con l’aiuto del giornalista Giacomo Di Girolamo, oltre a smontare le accuse a suo carico, racconta tutta la sua vita, fatta di denunce, e di tanti NO detti non solo a Cosa nostra, ma anche a chi chiede tangenti e “favori”.



"La Partita truccata" è già diventato un caso editoriale, con diversi articoli sulla stampa nazionale.



Bulgarella conduce il lettore in un viaggio senza respiro tra la palude della burocrazia, il modo in cui si arricchiscono illecitamente le banche a danno degli imprenditori onesti, una magistratura cieca, il sistema di favori, carte truccate e complicità all’opera a Trapani come in altre parti d’Italia.



***



Andrea Bulgarella, imprenditore di Trapani, è a capo di uno dei più importanti gruppi alberghieri italiani, specializzato in resort di lusso e nel recupero di edifici storici in tutta la Penisola.



Giacomo Di Girolamo, giornalista e scrittore si occupa di mafia e criminalità organizzata. Lavora per la radio Rmc 101 e per il portale Tp24.it. Ha scritto Matteo Messina Denaro. L’invisibile, Cosa Grigia e Contro l’antimafia, tutti pubblicati da Il Saggiatore