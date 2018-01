Inserita in Sport il 02/01/2018 da Direttore Alcamo: la Libertas si appresa a disputare il secondo e ultimo turno infrasettimanale previsto dal calendario Con qualche dubbio ancora aperto, con il netto miglioramento dell’infortunio muscolare di Provenzano, con le “scorie da panettone” ancora da smaltire ma con numerose certezze scaturite dalle ultime due vittoriose uscite stagionali, la Libertas si appresa a disputare il secondo e ultimo turno infrasettimanale previsto dal calendario. Si tratta della seconda di ritorno in programma domani sera, alle ore 20, al “PalaJungo” di Giarre, altro terreno di gioco stretto e con fondocampo non dotato di parquet di legno.

I ragazzi di coach Ferrara, che potrebbero scendere in campo con qualche prodigioso recupero di infortunati, vogliono vendicare la sconfitta maturata, al “PalaTreSanti” all’esordio interno stagionale quando, al termine di un match emozionante, vennero battuti dal quintetto di coach D’Angelo capace di tirare, in quell’occasione, con percentuali da tre davvero stratosferiche.

Da quel giorno, soprattutto nelle ultime giornate, è cambiata però la “chimica” in casa Alcamo sia nelle rotazioni che, con l’arrivo di Calò, nella distribuzione delle scelte in attacco. Inoltre la squadra ha acquisito la mentalità giusta e recuperato tantissimo in materia di fiducia nei propri mezzi.

Il team alcamese, però, vuole dare continuità a tali progressi proprio con un successo in trasferta che farebbe coppia con quello maturato a Barcellona alla prima giornata di campionato. Per centrare l’obbiettivo la squadra ha sudato parecchio durante le festività e domani, a Giarre, vuole dimostrarlo. D’altro canto l’avvio del nuovo anno potrebbe essere decisivo per cambiare il trend della stagione. Il calendario, infatti, prevede sabato un’altra trasferta sul parquet del fanalino di coda Cus Catania e poi, nel girone di ritorno, soltanto le trasferte di Palermo, Capo d’Orlando e Agrigento.