Inserita in Politica il 02/01/2018 da Direttore Città di Mazara del Vallo: Domani Teatro, Musica e 'Festa dell'Amicizia e della Multiculturalità'



Proseguono ininterrottamente le iniziative natalizie e di inizio anno programmate e promosse dall´Amministrazione Comunale di Mazara del Vallo. Dopo aver brindato ed aver salutato il vecchio l’appuntamento è per i più piccoli questo pomeriggio al Cinema Grillo per la proiezione alle 15,30 del film animato ‘Cattivissimo Me 3’. Domani inizia la due giorni di Festa al Civic Center, alle 18,00 di Mercoledì 3 Gennaio sarà inaugurato ‘Il Festival della Multiculturalità’ seconda edizione della Festa dell’Amicizia’. Domani però è anche il giorno della rappresentazione teatrale ‘A Natale c’è posto anche per te’ proposto dalla compagnia ‘teatro e Storia’ di Palermo e della grande musica con il secondo appuntamento con The Vocal Academy che si esibiranno in ‘Xmas Show’ in Piazza della Repubblica dalle 19,00. Di seguito il programma dettagliato del 3 e 4 Gennaio 2018.



03 Gennaio 2018



Ore 17,30 Teatro Garibaldi, ‘A Natale c’è posto anche per Te’, rappresentazione a cura della compagnia ‘teatro e storia’ di Palermo.



Ore 18,00 Civic Center, ex Carcere Mandamentale di Via Vittorio Veneto, parte ‘Il Festival della Multiculturalità’ seconda edizione della ‘Festa dell’Amicizia’ a cura della Pro Loco, laboratorio a cura di Maria Grosso: costruiamo insieme la calza della befana; a seguire alle 19.00 laboratorio di danze popolari del Sud Italia a cura di Alfio Longo, alle ore 20 laboratorio di couscous e degustazione e dalle ore 21.00 laboratorio di tango argentino a cura di Tango pasion.



Ore 19,00 Piazza della Repubblica, esibizione canore di ‘The Vocal Academy’ con lo spettacolo ‘Xmas Show’. Gli allievi dell’accademia musicale del Maestro Riccardo Russo e della nota cantante Silvia Mezzanotte, si esibiranno nella centralissima Piazza della Repubblica.



04 Gennaio 2018



Ore 15,30 Cine Teatro Rivoli proiezione del film per bambini: ‘La Bella e La Bestia’, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti



Ore 18,00 al Civic Center nell’ambito de ‘Il Festival della Multiculturalità’ seconda edizione della ‘Festa dell’Amicizia’ laboratorio di danze popolari del Sud Italia, laboratorio di tango, degustazione di prodotti tipici e vini locali offerti dalla associazione Strada del vino Val di Mazara e se vogliamo fumiamo il narghilè con Kamel.



Si ricorda inoltre che sono aperti tutti i giorni e visitabili: la personale d’arte di Giko: ‘Le Grida Silenziose’ alla Galleria d’Arte Contemporanea Santo Vassallo, le esposizioni fotografiche de ‘I Vicoli del Mediterraneo’ sul Festino di San Vito e gli ‘Acquari in Mostra’ organizzata dalla Pro Loco con l’Azienda Agricola Di Giorgi e l’Oasi degli Animali presso i locali del Collegio dei Gesuiti.