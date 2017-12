Inserita in Sport il 31/12/2017 da Direttore Costa Gaia Adelkam ALCAMO - CITTA’ DI MAZARA 3 - 0 Bella vittoria della squadra allievi del Costa Gaia Adelkam contro un Citta’ Di Mazara ben messo in campo da mister Masi . La squadra alcamese ha sempre il pallino gioco in mano e lascia pochi spazi agli avversari. La squadra mazarese ben dotata fisicamente ha sofferto la maggiore velocità degli alcamesi, purtuttavia giocando con ordine, rendendosi pericolosa nelle ripartenze, colpendo una traversa allo scadere.

Cronaca

I bianconeri partono bene, già al 18° minuto si portano in vantaggio, Claudio Lombardo (eccellente la sua prestazione) con un calcio di punizione da quasi metà campo imbecca in maniera millimetrica, l’esterno alto Michele Pirrone, sempre presente nelle azioni più pericolose degli alcamesi, che in area addomestica con tocco morbido il pallone offrendolo all’accorrente Diego Faraci che con un preciso tiro insacca. Il Citta’ Di Mazara non demorde più volte si rende pericolosa in area alcamese, ma l’attento portiere Surigiu Andrea neutralizza tutti i tiri dei giocatori canarini. Il secondo goal arriva al 37°, su calcio d’angolo Michele Pirrone calcia un forte tiro dall’altezza dell’area piccola che si infrange sulla traversa, sulla palla si avventa Vincenzo Di Gregorio che segna. Il primo tempo si chiude con un due a zero che per quello che si era visto in campo sta stretto alla squadra mazarese.

Nel secondo tempo il Città di Mazara entra con il piglio giusto, ma la maggiore intraprendenza viene ben contenuta dagli alcamesi. Gaspare Vivona e Andrea Cusimano coadiuvati dagli esterni Michele Pirrone e Vincenzo Di Gregorio, alzano una muro a centrocampo che spegne ogni velleità della squadra mazarese. Si lotta su ogni palla, e il più delle volte i giocatori dell’Adelkam hanno la meglio. Nel mezzo di questa battaglia nasce il terzo goal. Siamo al 26° Gaspare Vivona da centrocampo batte velocemente una punizione, la squadra mazarese resta sorpresa dall’accorrente Vincenzo Di Gregorio che si lancia in area e con un preciso diagonale insacca. La partita a questo punto non ha più storia, tranne per una traversa colpita dal Città di Mazara allo scadere.

La partita finisce con gli applausi alla squadra alcamese , oggi ben messa in campo dal tecnico. La squadra ha corso e con determinazione ha lottato su ogni pallone. Ottima la prestazione di Diego Faraci, che da attaccante è più volte ritornato in difesa a dare una mano, di Vincenzo Di Gregorio e Michele Pirrone che sulle fasce sono state una spina nel fianco della squadra avversaria svolgendo anche un ruolo determinate in difesa, di Gaspare Vivona e Andrea Cusimano perni del centrocampo, di Claudio Lombardo e Mistretta attenti e ordinati in difesa.

Ora il Costa Gaia Adelkam si porta a quota dodici punti a due lunghezze dalla copia di testa del Custonaci e dell’altra squadra mazarese Aurora Mazara. La prossima partita vedrà gli alcamesi sfidare i cugini del Fooball Castellammare.