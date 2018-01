Inserita in Un caffè con... il 30/12/2017 da Direttore Nell´alternarsi del giorno e della notte siamo arrivati al 2018. Buon anno dalla direzione Nel gioco del giorno e della notte, il tempo scorre inesorabilmente. Noi non lo vediamo, eppure scorre con la sua eterna alternanza. Ogni anno ci si augura che le cose possa cambiare, ma noi, senza rendercene conto, facciamo sempre le stesse cose. Come possiamo pretendere che le cose cambiano se non cambiamo noi?



L´augurio che la direzione fa a tutti i suoi lettori, simpatizzanti ed amici è quello che ognuno possa nel suo intimo cambiare per far si che possa cambiare il mondo.



Una goccia d´acqua,non fa il mare e puo sembra poco, ma, il amre è fatto di tante gocce.



Se ciò è vero ci si augura che ognuno di noi possa essere quella goccia che fa cambiare il mondo.



Auguri di Buon Anno con l´auspico che l´uomo possa avere un valore e non essere merce di scambio.



Per rifarci ad un simbolo cristiano, sono gli oggetti (mirra, oro e argento) che vengono portati alla grotta e non il "neonato" al mercato.