Inserita in Sport il 28/12/2017 da Direttore Mazara calcio, iniziata la prevendita della gara di coppa con il Licata e di campionato con il Dattilo La società Mazara calcio comunica il costo dei biglietti e l’avviata prevendita delle seguenti partite:



Gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia “MAZARA – LICATA” in programma Mercoledi 10 Gennaio 2018 alle ore 14,30, Posto Unico 7 euro; Ragazzi fino a 14 anni, ingresso omaggio, con presentazione di documento all’ingresso.



Gara di campionato, 17° giornata, “MAZARA – DATTILO” di domenica 14 Gennaio 2018, ore 15,00, INGRESSO TRIBUNA 10 euro; CURVA e SETTORE OSPITI 5 euro; Ingresso Omaggio per i ragazzi fino a 14 anni, con presentazione di documento all’ingresso.



La prevendita dei biglietti a Mazara è in corso presso il Bar Stadio.



Intanto la squadra, dal 27 dicembre, dopo il santo Natale ha ricominciato ad allenarsi con doppie sedute di allenamento e lo farà fino a sabato 30 dicembre per poi effettuare la consueta pausa della festività di capodanno. Nella serata di giovedi 28 dicembre si è svolta la cena natalizia e di fine anno della società canarina presso il ristorante La Cantinetta con dirigenti, staff e squadra. Un momento conviviale per uno scambio di auguri e per ringraziare tutti per l’impegno profuso in questa prima parte di stagione 2017/18.



La società, lo staff gialloblu, l’allenatore e la squadra augurano a tutti un grande 2018.