Inserita in Sport il 27/12/2017 da Direttore Costa Gaia - Conad Cup: al via la fase "Anteprima". Oggi 48 squadre su due campi Tutto pronto per il via alla prima fase, la cosiddetta “Anteprima”, del trofeo Costa Gaia dedicata, come consuetudine, ai più piccoli e cioè ai nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.



Si comincia oggi con 24 squadre che si daranno battaglia al comunale di “Cornino”, a Custonaci (TP), e altrettante al “Pisani” di Palermo. Dai due raggruppamenti verranno fuori le formazioni (una da Custonaci e un’altra da Palermo) che il 6 gennaio giocheranno, al “Catella” di Alcamo, la finalissima dei 2008.



La fase “Anteprima” del XXXI Costa Gaia – X Conad Cup andrà avanti il 28 dicembre, a Castellammare del Golfo, con 40 squadre di mini-calciatori nati nel 2009 e, il giorno dopo, con i 2010 allo “Sport Village” di Tommaso Natale (PA) con 8 giorni da 4 squadre ciascuno. In entrambe i casi verranno fuori le due squadre che, nel giorno dell’Epifania, disputeranno la finalissima di categoria.



Il primo titolo verrà invece assegnato sabato 30 dicembre, al centro sportivo “ViDa Club” di Alcamo, per le squadre composte dai nati nel 2011. Il primo posto verrà decretato al termine della giornata ma la preparazione sarà effettuata sempre il 6 gennaio allo stadio “Lelio Catella”.



Calendari e orari del torneo possono essere consultati sul sito www.trofeocostagaia.it