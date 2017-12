Inserita in Un caffè con... il 26/12/2017 da Direttore Sorbara in campo: la politica come il calcio. L´elettore non si sente più rappresentato dalla classe di governo. E´ sicura testimonianza di ciò la candidatura di Gianfranco Sorbara, fortemente voluta dal mondo laico e dell´associazionismo, che ha ottenuto, così come è emerso dal sondaggio online organizzato dal Corriere della Calabria, un risultato netto.



Sorbara ha partecipato solamente a due delle cinque tornate del sondaggio, raccogliendo 1929 voti, che gli hanno consentito di posizionarsi al settimo posto, staccando di diverse lunghezza volti noti della politica.



La società è stanca delle solite facce che non hanno sensibilità, né sociale né politica: il loro fine è la poltrona anzichè un progetto per la collettività.



Queste persone, in verità, un progetto lo hanno: accrescere il numero dei disoccupati che siedono in Parlamento, senza arte e senza mestiere, ma con un chiodo fisso, il loro posto di lavoro.



Il nostro giornale è fortemente impegnato in una campagna di sensibilizzazione volte a sostenere un rinnovo della classe politica ed amministrativa, la quale prima di tutto deve avere i requisiti morali, sociali e culturali oltre che professionali affinchè possa esprimere la volontà della gente comune e non quella dei partiti.



Il consenso riscosso da Sorbara, impegnato da sempre nel sociale senza altro fine se non quello di aiutare disinteressatamente quanti sono in difficoltà, è la riprova di come un piccolo imprenditore, consapevole delle difficoltà che vivono le imprese in questo Paese, abbia il polso del perchè le persone non si recano alle urne.



I partiti, infatti, dovrebbero candidare uomini e donne con i piedi per terra ma con rare qualità, frutto di una grande esperienza culturale, politica, sociale e professionale. Del resto le grandi squadre di calcio quando vogliono riportare i loro tifosi allo stadio, seguono una politica aziendale semplicissima: ingaggiano giocatori bravi in grado di farle vincere. Lo stadio si riempie ed il traguardo viene raggiunto .



La ricetta, quindi, è semplice, fuori i mediocri ed in campo i bravi. Nel calcio come nella politica.