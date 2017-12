Inserita in Sport il 22/12/2017 da Direttore IL TRENTENNALE DELLA VIRTUS TRAPANI: OGGI I FESTEGGIAMENTI AL PALAVIRTUS Sarà festeggiato nel corso della consueta manifestazione di Natale, la ricorrenza del 30° anno di attività nel basket della Virtus Trapani.



La manifestazione che si svolgerà OGGI, venerdì 22 dicembre, al Palavirtus di Trapani a partire dalle ore 18:30, sarà l’occasione per festeggiare il Natale con tutti i tesserati della società ma anche l’occasione per celebrare il 30° anniversario della fondazione della società avvenuta nel lontano 1987.



Il ricordo di Sergio Romano di quei momenti: “Tutto ebbe inizio nel 1987 quando si è pensato di fare in modo che a Trapani ci fosse l’opportunità, per i ragazzi impegnati nello studio o nel lavoro, di giocare in una società che non avesse grandi pretese, chiedesse pochi allenamenti da fare e offrisse tanto tanto divertimento. Erano gli anni ottanta e l’ascesa della Pallacanestro a Trapani era appena cominciata, in città tutti vivevano questa grande passione che è il basket e probabilmente il fervore di quei giorni ci ha spinto ad intraprendere un’avventura che fortunatamente prosegue ancora oggi. La società venne fondata il 21/12/1987 da cinque “pazzi” guidati da me. Il nome “Virtus” viene fuori dal tifo sanguigno di Gianni Labella, l’attuale presidente, per la Virtus Bologna. I colori sociali utilizzati per i primi anni sono stati i blu-granata per l’ammirazione verso le divise del Barcellona Basket (Spagna), successivamente però nacquero per caso le divise gialle (il negozio aveva solo quelle) e con questo colore si è vinto il campionato di I° Divisione e quindi da quel momento (per scaramanzia) le maglie sono rimaste sempre gialle. Dopo 30 anni intatta è rimasta la passione e l’amore per il basket da parte dei suoi dirigenti, dal Presidente, Gianni Labella, a tutti i componenti dello staff tecnico. Un appuntamento a cui vorrei invitare anche tutti gli ex tesserati anche solo per scambiare gli auguri”







L’appuntamento è quindi al Palavirtus di Trapani per venerdì 22 dicembre alle ore 18:30.