Inserita in Cultura il 22/12/2017 da Direttore Custonaci: appuntamento oggi con il “Sottozero Show" di Nicola Giosuè. Uno spettacolo all’insegna del trasformismo, della teatralità e dell’ironia Uno spettacolo divertente, all’insegna del trasformismo , della teatralità e dell’ironia.



L’attore e conduttore palermitano Nicola Giosuè si esibirà oggi, venerdì 22 dicembre a Custonaci, in provincia di Trapani, presso il locale “Pizze e cassatelle” in via Cornino, alle 21:00.



Protagonista assoluto della serata, Giosuè proporrà al pubblico trapanese il “SottoZero Show”, lo spettacolo ispirato a Renato Zero che lo showman porta in giro con successo: non una semplice riproposizione dei brani più famosi del cantautore romano, bensì la loro reinterpretazione in chiave personale e originale.



Pezzo forte della serata, la superlativa costumeria : durante l’esibizione, infatti, Nicola cambia almeno dieci abiti.



Di recente apprezzato nella puntata “Cattivi Maestri” del format Rai “Ci vediamo in tribunale” nei panni del professore Alberto, Giosuè ama alternare l’impegno televisivo nelle fiction agli spettacoli itineranti quali “A un passo da Zero” e SottoZero Show”.