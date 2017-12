Inserita in Salute il 22/12/2017 da Direttore SEI SPECIALISTI PER IL NUOVO REPARTO DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL S. ANTONIO ABATE Si è espletato ieri il concorso a tempo determinato per l’acquisizione di sei dirigenti medici specialisti in chirurgia vascolare, il cui bando era scaduto lo scorso 27 novembre, per l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale Sant’Antonio Abate.



Questi specialisti saranno utilizzati per la branca di chirurgia vascolare, avviata nel presidio dopo la convenzione siglata lo corso ottobre tra l’ASP trapanese e l’ospedale Arnas Civico di Palermo. Erano state ben 21 le domande presentate.



In commissione vi erano sia il direttore del dipartimento di Chirurgia dell’ASP Lelio Brancato, che il direttore della Chirurgia vascolare del Civico, Franco Talarico.







“A Trapani abbiamo eseguito già diversi interventi – spiega Talarico – di sostituzione della carotide, di salvataggio degli arti, tutti andati a buon fine, mentre l’attività ambulatoriale sia clinica che diagnostica, l’ecocolordoppler, viene svolta ogni mercoledì, così come l’attività di consulenza per i reparti di degenza. Questi sei nuovi specialistici consentiranno di implementare l’attività clinica, diagnostica e chirurgica. Per questo ringrazio il commissario Giovanni Bavetta che ha mantenuto l’impegno di metterci a disposizione il personale necessario, specialisti che ora hanno l’opportunità di svolgere una formazione teorico-pratica dei percorsi diagnostico-terapeutici, effettuando anche uno specifico training al nostro reparto del Civico”.