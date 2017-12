Inserita in Politica il 22/12/2017 da Direttore Sicilia, Sgarbi: «Confermo l´apertura di musei e parchi archeologici durante le feste» «La protesta di un gruppo di precari - spiega l´assessore - non compromette le determinazioni dell´assessorato che dirigo e del Governo»







PALERMO - L´assessore regionale dei beni culturali Vittorio Sgarbi smentisce l´allarme lanciato stamane da alcuni organi d´informazione: «Confermo l´apertura di musei e parchi archeologici durante le feste, e quindi anche per Natale, Capodanno e l´Epifania. Non sarà certo un gruppo limitato di precari a pregiudicare le determinazioni dell´assessorato che dirigo e del Governo.







Bene fa il Presidente Musumeci in queste ore - osserva l´assessore - a incontrarli e ad ascoltare le loro rivendicazioni, ma non è in alcun modo pregiudicata l´apertura dei siti.



C´è da augurarsi per il futuro - conclude Sgarbi - un maggiore scrupolo professionale da parte di chi si occupa d´informazione per evitare inutili allarmismi e non arrecare danni ai turisti che pensano di programmare un viaggio in Sicilia e di conseguenza alle strutture ricettive che dovrebbero ospitarli».







Da questo link è possibile visionare e scaricare l´odierno provvedimento, sul tema, del Dirigente Maria Elena Volpes



https://drive.google.com/file/d/1yg_bLmYcwzeu8e6653PoenZBd5ph8GSe/view?usp=sharing