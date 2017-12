Inserita in Cultura il 21/12/2017 da Direttore Spettacoli. Lady Geniusa: la comicità irriverente di Giovanna La Parrucchiera in scena a Marsala Dopo il lusinghiero debutto dello scorso febbraio, torna in scena a Marsala "Lady Giniusa", commedia che getta un ponte ideale tra la peculiare visione del mondo di Giovanna La Parrucchiera – lei, a tal proposito, parlerebbe di Weltanschauung – e le fantasie e i pensieri, le gioie e i dolori, le avventure e gli amori di una squacchiatella fin de siècle. Tra una puntata all´opera e una serata danzante, tra duelli di spasimanti e lettere segrete, le stanze di Lady Giniusa sono un crocevia in cui fanno capolino i fantasmi di Anna Karenina, Emma Bovary, Emma Woodhouse e di tutte quelle eroine che non temerono di disobbedire alle convenzioni sociali e alle severe leggi del pregiudizio pur di affermare la propria identità.

Un surreale, parodistico, irresistibile viaggio indietro nel tempo in cui la sicilianità dissacrante si traveste da belle epoque.

Lady Giniusa è uno spettacolo prodotto dalla compagnia D´altra P´arte.



IN SCENA AL TEATRO COMUNALE "ELIODORO SOLLIMA"

IL 29 E 30 DICEMBRE 2017 ALLE ORE 21:30





PREVENDITA:

MARSALA: LIBRERIA MONDADORI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 5

TRAPANI: MAGIC MUSIC, CORSO PIERSANTI MATTARELLA, 112

MAZARA DEL VALLO: LIBRERIA IL COLOMBRE, VIA SANTA CATERINA, 2

BIGLIETTI: € 12,00 (I settore), € 10 (II settore), € 8,00 (III settore)

INFO: 333-8942773, 349-5457448